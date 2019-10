Homem é agredido com uma pedra em Serra Talhada

Um homem de idade e identidade não revelada pela polícia deu entrada na tarde da segunda-feira (30), no Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam), em Serra Talhada, após ser agredido com uma pedra na cabeça. O caso foi registrado no bairro Bom Jesus.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi encontrada ensaguentada na Travessa Central e de pronto foi feito o socorro até o Hospam.

Ainda de acordo com a PM, o médico de plantão informou que homem sofreu um grave afundamento no crânio.

A PM fez rondas e conseguiu deter o imputado, que foi conduzido para Delegacia de Polícia local.