Homem é agredido pela mulher com socos em Serra Talhada e fica sangrando

Policiais Militares do 14°BPM foram solicitados via Central de Operações para averiguar uma denúncia de agressão que estaria ocorrendo no bairro Alto da Conceição, em Serra Talhada-PE. O caso foi registrado na noite da última terça-feira (06).

Chegando ao local, o policiamento conteve uma mulher que se encontrava bastante alterada e logo em seguida a vítima e testemunhas relataram que a imputada estava bastante agressiva e deferiu socos e chutes contra seu companheiro, o qual estava com um bebê nos braços que também foi atingido pela agressora.

A vítima apresentava sangramentos na cabeça e no nariz, decorrentes da agressão sofrida. A mulher foi levada para a delegacia local, para adoção das medidas cabíveis.