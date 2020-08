Um homem de identidade não revelada foi agredido na manha desse sábado (15), no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De acordo com o boletim de ocorrência do 14º BPM, a vítima relatou que foi agredido pelo seu companheiro, após pedir o seu aparelho celular de volta, que havia lhe emprestado.

As partes foram conduzidas até a delegacia, local para adoção das medidas cabíveis.