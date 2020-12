Homem é assaltado ao tentar comprar maconha em Serra Talhada

Um fato inusitado foi registrado pela polícia na manhã dessa segunda-feira (07), no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com o boletim do 14º BPM, um homem solicitou a PM e relatou que foi assaltado ao tentar comprar ‘maconha’ para consumir.

Em depoimento a polícia, a vítima informou que foi até uma residência na Rua do Sertão, para comprar a droga, e ao chegar no local e entrar no recinto foi imobilizado com uma chave de braço, por um indivíduo, e duas mulheres, os três lhe tomaram a quantia de R$ 65,00.

De posse das informações, o policiamento seguiu até o local informado, onde localizaram a envolvida, que foi reconhecida pela vítima. Diante dos fatos as partes foram conduzidas até a delegacia local, para serem tomadas as medidas cabíveis.