Um homem identificado como Clécio Luiz, de 24 anos, foi assassinado a facadas na região da cabeça no bairro DNER em Floresta, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações, o crime aconteceu por volta das 9h40 deste sábado (02) em frente a um mercadinho.

O suspeito de assassinar Clécio fugiu do local. A Polícia Civil investiga o caso.

Este é o 18º homicídio registrado em Floresta em 2017.

Via Blog do Elvis