Homem é assassinado a facadas na Avenida Saco, em Serra Talhada

Um homem identificado como José Rosenildo Leite da Silva, de 38 anos, foi morto a facadas na tarde desta sexta-feira (19), na Avenida Saco, no bairro São Cristóvão em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

A Polícia Militar acionou o corpo de Bombeiros para que o corpo fosse encaminhado para o Necrotério do Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam).

De acordo com informações, o crime aconteceu após uma discussão entre a vítima e um homem ainda não identificado. A vítima foi atingida com facadas nas costas e no abdômen.

HOMICÍDIOS

Com essa morte, sobe para 31 o número de homicídios registrados na capital do Sertão do Pajeú em 2018. O penúltimo aconteceu em menos de 24 horas, quando o jovem Henrique do Queijo, de 17 anos, foi morto a tiros após praticar um assalto no bairro Tancredo Neves, na noite do dessa quinta-feira (18).

