Homem é assassinado a facadas no Centro de Serra Talhada

Um homem identificado como Damião Severino da Silva, de 51 anos, foi morto a facadas na manhã desta sexta-feira (20), na Rua Joaquim Conrado de Lorena e Sá, no Centro de Serra Talhada.

Segundo informações, Damião foi esfaqueado por um homem que estava esperando o mesmo em uma lanchonete, nas proximidades do Mercado Público.

Ainda de acordo com informações, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam), mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Damião Severino era morador de Roças Velhas, distrito de Calumbi.

HOMICÍDIOS

Esse foi o sétimo assassinato registrado na Capital do Sertão do Pajeú em 2020, o último vitimou um homem identificado como Murilo Robério de Souza, 55 anos, que foi morto a tiros na tarde da última quarta-feira (18), na Rua Fiscal Leopoldo, no bairro Nossa senhora da Penha.

