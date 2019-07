Homem é assassinado a tiros dentro de casa em Salgueiro

Salgueiro registrou nesse fim de semana o segundo homicídio de julho em menos de sete dias. Segundo a Polícia Militar, Francisco de Assis Oliveira, conhecido como ‘Chico dos Bodes’, 57 anos, foi morto dentro de casa na noite de sábado, 13, na Rua São José (Pimenta 5), no bairro Santa Margarida.

Testemunhas narraram que dois armados invadiram a casa de Francisco e o atingiram com vários disparos de arma de fogo. Os assassinos fugiram do local em uma moto, tomando rumo desconhecido.

O outro homicídio aconteceu no início da semana, quando o corpo de Cícero Renisson Bezerra da Silva, popular ‘Renim’, 24 anos, foi encontrado sem sinais vitais em uma fazenda nas imediações do bairro Divino Espírito Santo. Agentes do Instituto de Criminalística constataram um ferimento de tiro na nuca.

Via Blog do Alvinho Patriota