Homem é assassinado a tiros dentro de padaria no Sertão de PE

Um homem de 25 anos, identificado como Jeferson Leandro dos Santos Silva, foi morto a tiros por um suspeito encapuzado na manhã da segunda-feira (2).

O crime aconteceu dentro de uma padaria, no bairro Agamenon Magalhães, no município de Santa Maria da Boa Vista, no Sertão de Pernambuco.

A vítima chegou a ser socorrida, mas faleceu antes de chegar no hospital. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil (PC) investiga o caso.

Do NE10 Interior