Homem é assassinado a tiros e outro fica ferido em Serra Talhada

Um homem identificado preliminarmente como “Fábio”, foi morto a tiros e outro ainda não identificado ficou ferido na tarde desta quinta-feira (09) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, o crime aconteceu na Avenida Padre Cícero, no bairro São Cristóvão, próximo à Avenida Gregório Ferraz Nogueira (mais conhecida como Avenida Saco), quando dois homens não identificados chegaram em uma motocicleta e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Ainda de acordo com informações, Fábio e a outra vítima que ficou baleada, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, ambos com vida e encaminhados para Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam), mas o homem identificado até o momento por Fábio, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade de saúde.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Ninguém foi preso até o momento.

HOMICÍDIOS

Com essa morte, sobe para 13 o número de homicídios registrados na capital do Sertão do Pajeú em 2019. O último vitimou Fernando Francisco de Lima, de 43 anos, que foi encontrado carbonizado no bairro da Cagep, na semana passada, mais precisamente na última quinta-feira (02).

