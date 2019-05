Homem é assassinado a tiros em bairro de Floresta

Um homem identificado como Joaquim Armando da Silva, de 41 anos, foi assassinado a tiros na noite dessa terça-feira (21) no bairro Caetano 2 em Floresta, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações, o crime aconteceu na Rua Manoel Domingos Novaes por volta das 19h.

O florestano chegou a ser socorrido para o Hospital Coronel Álvaro Ferraz, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

As causas e a autoria do homicídio ainda são desconhecidas. A Polícia Civil investiga o caso. Mais informações a qualquer momento.

Via Blog do Elvis