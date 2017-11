Homem é assassinado a tiros em Floresta, no Sertão de Pernambuco

Um homem identificado como Rômulo Freire foi assassinado a tiros na noite dessa quinta-feira (2) em Floresta, no Sertão de Pernambuco. O crime aconteceu na Avenida Capitão Antônio Davi, no bairro Santa Rosa, por volta das 19h.

Segundo informações, homens armados efetuaram vários disparos com arma de fogo em uma moto e fugiram do local. A vítima chegou a ser socorrida com vida para o Hospital Coronel Álvaro Ferraz, mas faleceu ao chegar na unidade de saúde. A Polícia Civil investiga o caso.

Este é o 15º homicídio registrado no município de Floresta em 2017.

Via Blog do Elvis