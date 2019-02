Homem é assassinado a tiros em praça de Serra Talhada

Um homem identificado como Abraão Daniel dos Santos, de 32 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (13), na Praça Miguel Nunes de Souza, mais conhecida como Praça Lampião, em Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

Segundo informações de populares, um homem não identificado chegou numa bicicleta, efetuou quatro disparos de arma de fogo contra a vítima, e em seguida fugiu tomando destino ignorado.

Ainda de acordo com informações, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local do crime.

O corpo do homem será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru, no Agreste.

NÚMEROS DE HOMICÍDIOS

Este é o quarto homicídio registrado na Capital do Xaxado em 2019. O último vitimou Francielio da Silva Souza, de 39 anos, que foi assassinado a tiros na Vila Sem Teto em Serra Talhada.

