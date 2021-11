Homem é assassinado a tiros em Santa Cruz da Baixa Verde

Na noite deste sábado (06), foi registrado um homicídio na cidade de Santa Cruz da Baixa Verde, Capital da Rapadura. O caso aconteceu em um bar no centro da cidade.

De acordo com as informações, a vítima identificada como Wilson dos Santos, mais conhecido como “Nego Dissa”, estava no estabelecimento quando foi surpreendido por homens armados. Os algozes efetuaram os disparos de arma de fogo contra a vítima que não resistiu aos ferimentos e veio à óbito no local.

Após o fato, os autores do crime tomaram destino ignorado. A Polícia informou que a vítima possuía algumas passagens criminais.

Informaram ainda que já estão nas investigações para encontrar os autores do crime e descobrir a motivação do assassinato. O Corpo será encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Do Nayn Neto