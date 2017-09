Homem é assassinado a tiros em São José do Belmonte, no Sertão de PE

Por volta das 21h dessa segunda-feira (11), um andarilho de 58 anos foi assassinado a tiros na Av. Euclides de Carvalho, no bairro Cacimba Nova, na cidade de São José do Belmonte, no Sertão Central.

Segundo a Polícia Militar, a vitima foi identificada como Genival Chaves da Cruz, 58 anos. Não há informações sobre os autores do crime. A vítima foi encontrada já sem vida, alvejado por cerca de três disparos de arma de fogo.

Populares informaram que o andarilho era natural do município de São José do Belmonte e que estava desaparecido havia muitos anos anos, tendo reaparecido na cidade, há poucos dias.

A Polícia está realizando diligências no sentido de capturar o assassino, porém até o fechamento desta matéria ninguém foi preso. O caso foi repassado para a Delegacia de Polícia Civil local, que ficará a cargo das investigações.

Via Nayn Neto