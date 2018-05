Homem é assassinado a tiros em Triunfo, no Sertão de Pernambuco

Um homem identificado como Fabio José de Souza Silva, foi assassinado a tiros na noite desse sábado (26), bairro São Vicente em Triunfo, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, populares informaram que escutaram alguns disparos na Rua Irmã Benícia Filyan, chegando ao local encontraram a vítima caída na área de uma residência, já sem vida, e apresentando algumas perfurações de arma de fogo.

Foi realizado o isolamento do local ate a chegada do Delegado de Plantão, logo em seguida foi realizada diligências no intuito de localizar o imputado, porém sem êxito.