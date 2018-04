Homem é assassinado a tiros enquanto pilotava moto em Sertânia, no Sertão de PE

Nessa quarta-feira, (4), no município de Sertânia, no Sertão de Pernambuco, foi registrado um homicídio. Crime aconteceu na Zona Rural. A Polícia Militar, que estava na região efetuando uma operação perto do local, foi acionada pelas testemunhas.

Ainda de acordo com as testemunhas, os tiros atingiram a cabeça e o corpo da vítima. Os criminosos fugiram do local. A família da vítima disse que o mesmo era usuário de drogas e que não sabem informar o motivo e nem a autoria do crime.