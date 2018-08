Homem é assassinado a tiros na Avenida Triunfo em Serra Talhada

Um homem identificado como Adriano Melo da Silva, 33 anos, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (03), na Avenida Triunfo, no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada, Sertão do Pajeú.

Segundo informações, Adriano estava bebendo numa mesa de bar por volta das 02h30, quando dois homens não identificados chegaram numa motocicleta, o garupa desceu e efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima.

Ainda de acordo com informações, o corpo da vítima foi levado para o necrotério do Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam), mas será conduzido até o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru.

Com esse assassinato, sobe para 17 o número de mortes na Capital do Sertão do Pajeú em 2018. O último homicídio foi registrado na última quarta-feira (01), quando um adolescente de 16 anos foi assassinado a tiros no bairro Mutirão.

