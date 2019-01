Homem é assassinado a tiros na porta de casa em Serra Talhada

Um homem de 35 anos, foi morto a tiros na noite desse sábado (26) no distrito de Santa Rita, zona rural de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, o homem foi alvejado por quatro disparos de arma de fogo, sendo atingindo na altura do flanco esquerdo.

Em depoimento a PM, a esposa da vítima relatou que chegou em casa na companhia do marido, e o mesmo foi guardar a motocicleta na garagem e fechar a porteira em frente a residência, momento em que ouviu o disparo e já encontrou o corpo do esposo no chão.

O corpo do agricultor foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru, no Agreste.

NÚMEROS DE HOMICÍDIOS

Este é o segundo homicídio registrado na Capital do Xaxado em 2019. O último vitimou João Pereira da Silva, que foi brutalmente assassinado e enterrado no quintal de uma casa na Rua das Flores, no bairro São Cristóvão em Serra Talhada.

