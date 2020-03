Homem é assassinado a tiros na Rua Fiscal Leopoldo, em Serra Talhada

Um homem identificado como Murilo Robério de Souza, 55 anos, mas conhecido por ‘Murilo de Chico Urbano’ foi morto a tiros na tarde desta quarta-feira (18), na Rua Fiscal Leopoldo, no bairro Nossa senhora da Penha em Serra Talhada.

Segundo informações, dois homens não identificados em um carro modelo Fiat Pálio se aproximaram da vítima, perguntando seu nome, e em seguida efetuaram vários disparos de arma de fogo.

Ainda de acordo com informações, Murilo foi atingido por cinco disparos, próximo da casa de familiares e veio a óbito no local do homicídio.