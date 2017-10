Homem é assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira (26) em Serra Talhada

Um homem identificado como Joaquim Pereira Diniz Filho, foi assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira (26), na rua Manoel Pereira Lins em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, a vítima teria saído do trabalho no horário de almoço, ainda com a farda de uma empresa distribuidora de bebidas, e havia parado em uma calçada. Ainda de acordo com informações, o homicídio aconteceu por volta das 12h00 nas proximidades do Abrigo Ana Ribeiro, popular “Casa dos Pobres”.

A vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

Até o fechamento da matéria, não se sabe ao certo a motivação do crime.

Com esse homicídio, sobe para 27 o número de homicídios registrados na capital da Beleza Feminina esse ano. O último vitimou Aguinaldo de Araújo Vicente, 41 anos, que foi assassinado a tiros no dia 16 desse mês na estrada carroçal do IPA, na Zona Rural de Serra Talhada.

