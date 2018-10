Na segunda-feira (15) um homem foi encontrado morto com marcas de tiros na zona rural de Betânia, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, familiares da vítima encontraram o corpo caído no chão.

Ainda de acordo com a PM, os familiares informaram que mais cedo tinham visto um homem em uma moto rondando o sítio onde a vítima morava. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)