Homem é assassinado a tiros na zona rural de Floresta, no Sertão de Pernambuco

Um homem de 34 anos foi assassinado a tiros na manhã dessa segunda-feira (20) em Floresta, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações apuradas, Francelino José Barbosa, mais conhecido como “Galeguinho”, foi morto a tiros numa fazenda no distrito de Nazaré do Pico.

Homens armados efetuaram vários disparos com arma de fogo contra a vítima que morreu no local. As motivações para o crime são desconhecidas pela Polícia Civil, que investiga o caso. Até a publicação desta matéria nenhum suspeito foi localizado ou preso.

Este é o terceiro homicídio do mês em Floresta e o 17º registrado em 2017.

Via Blog do Elvis