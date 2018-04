Homem é assassinado a tiros no bairro Borborema, em Serra Talhada

Na manhã desta segunda-feira (16), por volta das 08h00, um homem de 29 amos foi morto a tiros no Bairro Borborema, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações, a vítima foi identificada como Françuilo Bezerra Cardoso, 29 anos, natural da cidade de Triunfo-PE. O mesmo foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo, vindo a óbito no local. Não se sabe quem foi o autor do crime.

O corpo foi levado ao necrotério do Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam) e posteriormente será encaminhado para o IML de Caruaru.

Via Nayn Neto