Homem é assassinado a tiros no bairro Cohab em Salgueiro

O corpo de um homem de 34 anos foi encontrado na noite dessa terça-feira (30), na Rua 09, no bairro Cohab, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), duas pessoas, ainda não identificadas, teriam chegado em uma moto e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra Joques Fernando Horas, de 34 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Diligências foram realizadas pela polícia para identificar os responsáveis pelo crime, mas ninguém foi preso. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil e foi instaurado um inquérito policial. (G1)