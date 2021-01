Homem é assassinado a tiros no Bairro do DNER nesta sexta-feira em Floresta

Na tarde desta sexta-feira dia (15), um ex-presidiário de 27 anos, identificado como Jeferson Rodrigo de Sá Silva, foi assassinado a tiros no Bairro do DNNER, no município de Floresta, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações repassadas ao Blog O Povo com a Notícia, o crime aconteceu por volta das 15:00. A vítima morreu na hora e estava com seu filho no colo quando foi atingido por disparos de arma de fogo. A criança não foi atingida.

Ainda segundo informações, dois homens encapuzados chegaram em um carro, entraram na residência de Jeferson e efetuaram os disparos. A Polícia Civil investiga o caso.

Do blogjcampos