Homem é assassinado a tiros no bairro Vila Bela, em Serra Talhada

Um homem de 35 anos, foi assassinado a tiros, no inicio da noite desta quinta-feira (21), no bairro Vila Bela, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo populares, dois homens a pé, se aproximaram da vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra a mesma, que veio a óbito no local. A vítima foi identificada como Aldemar Alexandre da Silva Filho, 35 anos, desocupado, conhecido como “Nem”. Após a prática do crime os algozes se evadiram do local, tomando destino ignorado.

O corpo da vítima foi levado para o necrotério do HOSPAM e posteriormente será removido para o IML de Caruaru.

A Polícia Militar está realizando diligências, no sentido de capturar os assassinos, porém até o fechamento desta matéria, ninguém foi preso. O caso ficará sob investigação da DPC de Serra Talhada.

De Nayn Neto