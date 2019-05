Um homem de 44 anos foi assassinado a tiros nessa segunda-feira (6) no Centro de Flores, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o criminoso que efetuou os disparos estava na garupa de uma moto.

Ainda segundo a PM, a vítima morreu no local e os criminosos fugiram. Até a publicação desta matéria, não foram identificadas a autoria e motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil do município. (G1)