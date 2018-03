Homem é assassinado com golpes de faca em Serra Talhada

Na noite desta quinta-feira (29), um homem foi assassinado com golpes de faca peixeira, no bairro Baixa Renda, na cidade de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo as primeiras informações, a vítima foi identificada como Cícero Nunes da Silva, 36 anos, residente na localidade Jardim, próximo ao distrito de Água Branca. A vítima foi ataca com golpes de faca. Não se sabe a motivação do crime, tampouco quem foi o autor. O corpo da vítima se encontra por trás da cadeia pública de Serra Talhada, local onde é bastante frequentado por usuários de drogas.

A Polícia Militar se deslocou para o endereço. Dentro de instantes, mais informações.

Via Nayn Neto