Homem é assassinado e outro é baleado em São José do Belmonte

Na tarde dessa terça-feira (17), por volta das 14h30, um homem foi assassinado e outro saiu baleado após investida de dupla de moto. O fato aconteceu no Posto Vercol III, na cidade de São José do Belmonte, no Sertão Central.

Segundo populares, a vítima fatal foi identificada como sendo ‘Juruna’ e a vítima baleada, conhecida por Alberto. Testemunhas relataram que ‘Juruna estava em um veículo Polo, preto, placa PET-1104, quando os algozes se aproximaram, em uma motocicleta de características não anotadas e efetuaram vários disparos de arma de fogo, tendo ‘Juruna’ vindo a óbito no local. A polícia recolheu mais de 30 cápsulas de munição, cal. 9 mm.

A vítima, ‘Alberto’, estava abastecendo seu veículo quando foi atingido por ‘balas perdidas’, de raspão na cabeça e no braço, tendo sido socorrido para a Unidade de Saúde local, onde foi atendido e transferido para o HOSPAM em Serra Talhada, porém não corre risco de morte.

Após a prática do crime, os assassinos se evadiram, tomando destino ignorado.

Via Nayn Neto