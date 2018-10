Homem é assassinado e tem cabeça e coração arrancados no Agreste de PE

Ainda de acordo com a PC, o coração do homem e os braços também foram arrancados. Partes do corpo foram jogados pela estrada do sítio. O caso será investigado pela Polícia Civil. Até a publicação desta matéria ninguém havia sido preso.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)