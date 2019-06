Homem é assassinado na frente do filho em Arcoverde

Um homem de 37 anos foi assassinado a tiros em frente ao filho na quinta-feira (27) em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, uma testemunha informou que a vítima estava em casa com o filho quando dois homens encapuzados e armados o abordaram e atiraram.

Ainda de acordo com a PM, a vítima foi atingida por disparos no tórax e no rosto. Ele não resistiu e morreu no local. A polícia não informou a idade do filho da vítima que estava no local. Os policiais ainda realizaram buscas para encontrar os suspeitos, mas eles não foram localizados.

Do G1