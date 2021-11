Homem é assassinado na zona rural de Betânia, no Sertão de PE

O sobrinho da vítima, é o principal suspeito da autoria do crime

Na manhã deste sábado (13), foi registrado um homicídio na cidade de Betânia, Sertão Pernambucano. O crime aconteceu na zona rural, por volta das 08h20.

A vítima, identificada por Paulo Celso da Silva, foi morto a tiros pelo próprio sobrinho, dentro de sua residência. O autor do crime se aproximou da vítima, que estava em uma rede, e efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima.

Paulo, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no momento. Após o crime, o autor se evadiu do local e não foi localizado pela polícia. As investigações já foram iniciadas. Aparentemente, o tiro foi de uma espingarda calibre 12.

O Corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) para se averiguar todos os fatos sobre a morte.

Do Nayn Neto