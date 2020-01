Homem é atingido por tiros enquanto trabalhava em obra de clube de Salgueiro

Um homem de 39 anos foi atingido por vários disparos de arma de fogo nessa quinta-feira (09), na Rua da Acácias, no bairro Novo Everest em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 8º Batalhão da Polícia Militar (8ºBPM), a vítima estava trabalhando com outras pessoas na obra do Clube Soberano, quando dois homens chegaram em uma moto. Um deles desceu e efetuou vários disparos contra a vítima, e, em seguida, fugiu.

A vítima foi atingida na boca, mão e costas. Ele foi socorrido pelo proprietário do clube e levado para o Hospital Regional Inácio de Sá, em Salgueiro. A equipe médica informou que a vítima não corre risco de morte.

A ocorrência foi encaminha à Delegacia de Polícia Civil local, onde foi instaurado um inquérito para investigação do crime. (G1)