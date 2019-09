Homem é baleado enquanto dormia às margens da BR-232 em Serra Talhada

Um homem ainda não identificado sofreu uma tentativa de homicídio na noite dessa terça-feira (24), enquanto dormia no pátio de um posto de combustíveis localizado às margens da BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações, a vítima estava deitada em uma rede, entre os caminhões estacionados no local, quando foi alvejado na região dos braços. Ainda de acordo com informações, o homem conseguiu fugir do local e foi socorrido para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam).

Até o fechamento desta, matéria não foi informado o estado de saúde da vítima. A Polícia Civil está investigando o caso.