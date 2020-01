Homem é baleado na cabeça e é encontrado inconsciente às margens da BR-116

Um homem foi encontrado inconsciente e ferido na madrugada dessa quarta-feira (8), por volta das 1h21, às margens da rodovia BR-116, quilômetro 67, em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Eduardo Ubaldo da Silva, de 35 anos, foi atingido com um tiro na cabeça.

Os bombeiros foram acionados e levaram o homem para Hospital Regional Inácio de Sá em Salgueiro, onde recebeu atendimento médico e encontra-se estável.

O Boletim de Ocorrência foi confeccionado e encaminhado para a Polícia Civil para dar entrada na investigação. (G1)