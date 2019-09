Homem é deito após dizer que plantou pé de maconha em Serra Talhada

Um homem de 37 anos, acabou detido pela polícia na noite dessa segunda-feira (23), após após confessar ter plantado um pé de maconha. O caso foi registrado no bairro da Cohab em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De acordo com o 14º BPM, durante rondas e abordagens policiais se depararam com um grupo de pessoas e ao realizar busca pessoal, foi encontrado com o homem uma poronga de maconha enrolada em um saco plástico.

Ao ser questionado onde havia conseguido a droga, o homem informou que plantou a erva cannabis sativa (maconha). Foi aberto um Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO) sobre o caso.