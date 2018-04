Homem é detido após agredir a esposa em Serra Talhada

Um comerciante de 25 anos, foi detido depois de agredir a sua esposa de 19 anos, na noite dessa sexta-feira (20) no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a PM, a vítima relatou que após discussão com o imputado, que é seu companheiro, o mesmo passou a agredi-la com vários socos, deixando-a com diversos hematomas pelo corpo.

Após serem realizadas diligências e localizado o imputado, o mesmo foi conduzido juntamente com a vítima para a DPC local, onde foi autuado em flagrante delito e, recolhido para posterior audiência de custódia.