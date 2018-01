Um homem de 25 anos foi detido após agredir a sua companheira de 24 anos, na tarde dessa sexta-feira (26) no bairro Mutirão em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a PM, a vítima informou que seu marido L. A. N. Silva, havia lhe agredido fisicamente. As partes foram encaminhadas à DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.