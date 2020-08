Homem é detido após agredir a mãe, ameaçar o pai, invadir a casa do tio e atear fogo na casa da ex, em PE

Um homem de 29 anos foi preso na noite do último domingo (9) após ameaçar os familiares dele com uma faca no sítio Pau Amarelo, zona rural de Saloá, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, ao chegar no local o suspeito havia sido detido e amarrado por moradores das proximidades.

Ainda segundo a PM, o suspeito esfaqueou a mãe, ameaçou o pai de morte e invadiu a casa do tio. O suposto criminoso também ateou fogo na casa da ex companheira, danificando parte do telhado.

Uma faca foi apreendida e o homem conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Saloá. Ele foi preso em flagrante por violência doméstica, ameaça e dano. (G1)