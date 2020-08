Um homem de identidade não revelada pela polícia foi detido após agredir a própria mãe. O caso de violência doméstica foi registrado na tarde dessa terça-feira (18), no bairro Alto da Conceição, em Serra Talhada.

De acordo com informações do 14º BPM, populares informaram ao policiamento que as agressões acontecem sempre com frequência, contra a vítima.

O imputado foi levado até a delegacia local, para devidas providências.