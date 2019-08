Homem é detido após agredir jovem com murros, empurrões e puxões de cabelo em Serra Talhada

Um gesseiro de 27 anos foi detido pela polícia na noite dessa sexta-feira (16), após espancar uma jovem de 18 anos. O caso de violência doméstica foi registrado no bairro da Cohab em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com o 14º BPM, policiais militares foram solicitados via Central de Operações para averiguar uma agressão, que estava ocorrendo entre um homem e uma mulher. Chegando ao local, a vítima afirmou que foi agredida pelo agressor, com murros e empurrões, além de puxões de cabelo.

Em depoimento a PM, a jovem ainda relatou que essa não era a primeira vez que ocorriam tais agressões.

Ao ser detido, o imputado tentou reagir sendo imobilizado e encaminhado até a delegacia local, onde foi autuado em flagrante delito.