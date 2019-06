Homem é detido após ameaçar a própria mãe de morte em Serra Talhada

Um homem de identidade e idade não revelada pela polícia, foi detido após ameaçar de morte a própria mãe de 36 anos . O caso foi registrado na manhã dessa sexta-feira (07), no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com o 14º BPM, a vítima informou que seu filho chegou em sua residência agressivo, quebrando o vidro da porta e danificando o ventilador. O homem tentou se evadir com a chegada do policiamento.

Diante dos fatos, as partes foram conduzidas até a delegacia local, onde o imputado foi autuado em flagrante.