Homem é detido após ameaçar matar vizinho com barra de ferro em Serra Talhada

Um homem foi detido pela polícia após ameaçar matar o vizinho com uma barra de ferro na manhã dessa terça-feira (13), no bairro Vila Bela, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com o boletim de ocorrência do 14º BPM, o homem também agrediu verbalmente com palavras de baixo calão, uma idosa de idade não revelada.

Diante dos fatos, o imputado foi levado até a delegacia, para serem tomadas as medidas cabíveis.