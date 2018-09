Homem é detido após apresentar documento de veículo irregular e mercadoria sem nota fiscal em Serra Talhada

Nessa terça-feira (18) um homem foi autuado em flagrante após apresentar documentos de veículo irregulares e mercadoria sem nota fiscal em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. A Polícia Militar estava realizando patrulhas e abordaram o suspeito, que ao mostrar documentos do veículo os policiais perceberam que a placa do carro não era compatível.

Segundo a polícia o carro possuía registro de roubo. O homem informou que havia comprado o carro em um feirão no Recife. Ainda de acordo com a PM, dentro do veículo tinham 38 maços de cigarros fechados e cinco carteiras fechadas sem nota fiscal.

O suspeito, o veículo e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil e foi autuado em flagrante. (G1)