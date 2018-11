Homem é detido após assediar adolescente de 15 anos em Serra Talhada

Um homem de 30 anos, foi detido pela polícia na tarde desse sábado (03), após assediar e perseguir uma adolescente de 15 anos. O fato aconteceu no distrito de Varzinha, zona rural de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Em depoimento a polícia, a mãe da adolescente informou ao policiamento que o acusado assediou sua filha diversas vezes, bem como a perseguia pelos lugares que a menor frequentava. “Ele (o imputado) chegou a dizer que se a minha filha não fosse dele, não seria mais de ninguém”, disse a genitora.

Diante dos fatos, foi realizada diligência e localizado o imputado, o qual foi conduzido juntamente com a vítima e sua genitora até a DPC local, onde foi confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do acusado.