Homem é detido após comprar carro roubado na BR-423, em PE

Um homem de 28 anos foi detido na quinta-feira (24), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. Os policiais verificaram que ele estava com um carro roubado e com placas clonadas.

O flagrante foi realizado durante uma ronda do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF, no Km 96 da rodovia. Ao abordar um carro com placas de Jaboatão dos Guararapes, a equipe realizou um procedimento de identificação veicular e constatou um registro de roubo desde janeiro deste ano, em Lajedo, também no Agreste.

O motorista informou que havia adquirido o carro em Saloá, por um preço inferior a metade do valor de mercado. Ele foi levado, junto com o veículo, à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns. (G1)