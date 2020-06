Homem é detido após descumprir medida protetiva e ameaçar a ex-companheira em Serra Talhada

Um homem de identidade não revelada pela polícia foi detido na noite dessa segunda-feira (01), após descumprir uma medida protetiva e ameaçar de morte sua ex-companheira. O caso foi registrado na Quadra 39, Lote 13, no bairro Vila Bela, Serra Talhada.

Conforme as informações contidas no Boletim de Ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para comparecer em uma residência do bairro, chegando ao local a vítima confirmou o ocorrido, de que seu ex-marido foi até a casa da mesma para lhe importunar.

A polícia realizou diligências, onde o imputado foi localizado e as partes foram conduzidas até a delegacia local para adoção das medidas cabíveis.