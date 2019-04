Homem é detido após empinar moto e colocar vidas em risco no Centro de Serra Talhada

Um homem de idade e identidade não revelada, foi detido pela polícia na noite dessa terça-feira (23), no Centro de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De acordo com o 14º BPM, durante rodas pelo Centro da cidade, policiais se depararam com um indivíduo conduzindo uma motoneta de cor vermelha em alta velocidade e empinando em alguns trechos da via, colocando em risco a sua vida e de populares.

O imputado foi conduzido até delegacia local, sendo lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em seu desfavor, e o veiculo recolhido para o 19°CIRETRAN.