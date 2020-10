Homem é detido após furtar botijão de gás em Serra Talhada

Um homem foi detido na manhã dessa segunda-feira (26), após furtar um botijão de gás de uma clínica, localizada na Avenida Central, no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De acordo com o boletim de ocorrência do 14º BPM, o indivíduo foi flagrado pelo policiamento carregando o botijão de gás na localidade e as imagens das câmaras também registraram o momento exato, quando o acusado cometeu o delito.

Diante o exposto, o imputado foi conduzido até a delegacia local para devidas providências.